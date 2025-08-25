O Secret Story está de volta!
A Protegida: Nuno em choque ao descobrir que desconfiou injustamente de Gina

Há 2h e 7min
A Protegida: Nuno em choque ao descobrir que desconfiou injustamente de Gina - TVI

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) já contou a Nuno (Tiago Teotónio Pereira) que a bebé é sua filha e que Mariana (Matilde Reymão) a escondeu e entregou a Gina (Paula Neves), para que ele não soubesse que era sua filha. Nuno sente-se mal por ter achado que Gina podia ter roubado a bebé. Gonçalo (João Bettencourt) diz que o irmão tem de ir a tribunal para reconhecerem que ele é o pai e Mariana não o impedir de ver a filha. JD só queria estar com Mariana e a filha.

