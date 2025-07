A Protegida: O que se passa com Mariana?

Há 34 min

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) e Benedita (Maria do Céu Guerra) estiveram a cozinhar e Benedita tenta saber um pouco mais da estadia de Mariana na África do Sul. Benedita repara na t-shirt de Mariana, molhada na zona dos seios e pergunta-lhe o que se passa. Mariana fica em pânico. Mariana começa a limpar a t-shirt e disfarça dizendo que deve ter deixado cair calda. Benedita diz que não viu nada e fica desconfiada. Mariana acha melhor ir lavar a t-shirt, antes que fique com nódoa.