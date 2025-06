A Protegida:  O reencontro angustiante de Aruna e Virgílio

Há 1h e 39min

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) sai do quarto de Mariana (Matilde Reymão) e acaba por se cruzar com Virgílio (Diogo Morgado) que vinha a sair da casa de banho, enrolado numa toalha. Ficam os dois constrangidos, a tensão entre eles é visível. Virgílio pergunta como está a correr a terapia com Benedita (Maria do Céu Guerra) e Aruna diz que não tem sido fácil, pois ela está a sofrer muito. Virgílio tem a certeza que Aruna vai fazer um bom trabalho.