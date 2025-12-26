Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymãol) respira fundo e agarra a aliança. Quando abre os olhos, vê JD (Pedro Sousa). Chama-o e corre para ele, mas JD fica sem reação. Ela abraça-o e estranha a atitude dele. JD percebe que Mariana é a mulher com quem casou, mas não se lembra de nada. Mariana julga que ele está a fingir. Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas) explicam-lhe que ele perdeu a memória. Mariana fica em choque.
A Protegida: O reencontro de Mariana e JD ao fim de 2 anos
Há 23 min