A Protegida: O reencontro emocionante de Mariana com as pessoas mais importantes

Há 44 min

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) entra no restaurante e aprecia os clientes a comerem com satisfação. Paz (Aline Neves) vê Mariana e corre para ela. Rui (Daniel Viana) e Margarida (Inês Herédia) ficam pasmados ao ver Mariana. Margarida começa a chamar por Laura (Alexandra Lencastre). Laura e Hector (Christian Escuredo) entram no salão e ficam estupefactos ao verem Mariana. Laura corre a abraçar a filha. Hector olha para ela com amor e saudade. Margarida pede uma salava de palmas para Mariana e todos se emocionam. Laura pergunta pelo bebé e Mariana diz que o perdeu. Laura está muito feliz por ter a filha de volta e diz que pode ter mais bebés, mas Mariana garante que não terá mais.