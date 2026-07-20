A PROTEGIDA: Onde está Laura?

Laura (Alexandra Lencastre) pergunta ao traficante porque Óscar ainda não apareceu para a vir buscar e o traficante diz que não é assim tão fácil juntar a quantidade de dinheiro que ele pediu. Amália liga para saber do filho e diz que conseguiu o que ele lhe pediu, mas o traficante não acredita.
Laura aproveita que ele está distraído para tentar fugir.
Amália está ao telefone com o traficante, enquanto Pereira tenta localizar a chamada. JD (Pedro Sousa), Mariana (Matilde Reymão) e Óscar (Joaqui,m Horta) estão à escuta e dão força a Amália para continuar. Pereira faz sinal a Amália para prolongar a conversa, mas o traficante acaba por desligar. JD pergunta se conseguiram localizá-lo.