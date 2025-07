Há 1h e 12min

Em «A Protegida», Clarice (Fernanda Serrano) cruza-se com Óscar (Joaquim Horta) e estranha que ele esteja ali hospedado. Óscar explica que tem uma empresa de segurança e que o trabalho na prisão é apenas de voluntariado. Óscar pergunta por JD (Pedro Sousa) e como foi o reencontro com os irmãos. Clarice estranha que Óscar saiba tanta coisa, mas ele disfarça. Teresa (Sandra Faleiro) viu tudo com desconfiança.