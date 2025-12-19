A Protegida: Óscar e Isabel bombardeiam JD com informação e fotografias antigas

Há 1h e 15min

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas) mostram o turismo rural a JD (Pedro Sousa) e perguntam-lhe se não se lembra de nada. JD olha para tudo como se fosse a primeira vez e diz que não se lembra de nada. Óscar mostra uma foto de Teresa (Sandra Faleiro) a JD, mas ele não se lembra dela e quer ir embora, pois começa a achar que foi má ideia ter vindo com eles.

Óscar mostra-lhe uma foto do casamento e aquilo mexe mais com ele, mas começa a ficar assoberbado com tudo e não quer ver, nem ouvir mais nada. Óscar e Isabel já perceberam que não vale a pena bombardearem JD com informação, já que isso só o está a deixar mais nervoso. Óscar quer ligar a Mariana (Matilde Reymão), pois acha que JD pode lembrar-se dela. Isabel preferia esperar até amanhã, mas Óscar já está a ligar.