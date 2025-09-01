Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Protegida: Óscar revela o plano de Teresa a José Diogo

Há 1h e 9min
A Protegida: Óscar revela o plano de Teresa a José Diogo - TVI

Em «A Protegida», Óscar (Joaquim Horta) conta a JD (Pedro Sousa) o que se passou para Teresa (Sandra Faleiro) o ter abandonado, mas nunca fala em Jorge (Paulo Pires). Isabel não percebe porquê, mas alinha na versão do irmão. JD não entende porque se aproximaram também da família Vilalobos. Óscar diz que Teresa queria que JD e Mariana ficassem juntos. JD tenta assimilar tudo o que está a saber, mas acha que Teresa lhe devia ter contado logo a verdade.

