A Protegida: Por Virgílio, Aruna mente à patroa

Há 2h e 57min
A Protegida: Por Virgílio, Aruna mente à patroa - TVI

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) está reunido com Laura (Alexandra Lencastre) e Jorge (Diogo Morgado), mas está distraído. Laura faz-lhe uma pergunta, mas ele nem ouve. Aruna aparece e diz que já tem o resultado das análises. Virgílio olha-a nervoso, suplicando com o olhar que não diga nada. Aruna diz que está tudo bem e que todos podem continuar a trabalhar sem constrangimentos. Virgílio agradece a Aruna por não ter dito nada. Ela diz que vai esquecer aquele assunto, mas pede-lhe para se focar no trabalho e parar com os maus hábitos. Virgílio acha maravilhoso o que Aruna está a fazer por ele e diz-lhe que isso é amor. Aruna fita-o, incrédula.

