Em «A Protegida», Margarida (Inês Herédia) fica preocupada com a forma como Sanjay (Mário Oliveira) falou com Virgílio (Diogo Morgado) e teme que possa ser despedido, mas Sanjay não está preocupado com isso. Margarida pergunta-lhe o que se passou afinal e Sanjay conta que Virgílio acabou o namoro com Aruna. Margarida não fica surpreendia, porque fez o mesmo com ela. Sanjay fica ainda mais furioso.