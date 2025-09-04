TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
A Protegida: Sem medos, Anita coloca Hector no lugar
Ontem às 23:25
Episódio 139.
Mais Vistos
Última hora: Pai do menino resgatado dos escombros do Elevador da Glória afinal está vivo
Dois às 10
Há 3h e 49min
1
Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão
V+ TVI
3 set, 13:03
2
Ameaças e tentativa de agressão: Diana Pereira reage às acusações da atual namorada do ex-marido, Tiago Monteiro
V+ TVI
Ontem às 17:01
3
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»
V+ TVI
3 set, 17:22
4
Quase venceu a Casa dos Segredos 6, nunca mais apareceu e agora regressou à televisão. Ainda se lembra de Diogo Semedo?
Big Brother
Ontem às 16:49
5
Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente
Big Brother
Ontem às 16:49
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Última hora: Pai do menino resgatado dos escombros do Elevador da Glória afinal está vivo
Dois às 10
Há 3h e 48min
Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário
Dois às 10
Hoje às 08:58
Filhos de Cristiano Ronaldo e Nininho Vaz Maia partilham das coisas mais importantes da vida
Dois às 10
Ontem às 17:32
Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»
Novelas
Ontem às 09:50
Big Brother Verão: Jéssica Vieira e Catarina Miranda vencem votação e têm jantar... constrangedor?
Big Brother
Ontem às 22:47
Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»
Dois às 10
Ontem às 16:08
TVI PLAYER
A Protegida: Sem medos, Anita coloca Hector no lugar
A Protegida
Ontem às 23:25
Última hora: pai da criança de 3 anos sobrevive à tragédia no Elevador da Glória
CNN Hoje
Há 3h e 56min
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo
Big Brother
Ontem às 15:56
Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 09:18
Big Brother - Especial - 4 de setembro de 2025
Big Brother
Ontem às 21:45
A Fazenda: Leonor deixa Gaspar para trás para salvar Miguel
A Fazenda
Ontem às 22:25
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Elevador da Glória: Quem eram os cinco portugueses que perderam a vida na tragédia
Dois às 10
Há 1h e 5min
Na Tailândia, Rafael enfrenta bactéria mortal e alergia ao tratamento: «Se não fui há bocado, vou agora»
Dois às 10
Há 1h e 30min
Entre a vida e a morte na Tailândia: Rafael Augusto enfrenta bactéria desconhecida e pensa «Vou morrer»
Dois às 10
Há 1h e 36min
Do sonho ao pesadelo: Atleta português quase morreu na Tailândia após infeção grave
Dois às 10
Há 1h e 44min
Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»
Dois às 10
Há 2h e 1min
Carina Frias recorda combate aos incêndios: «As pessoas dormiam na serra, caso voltasse a reacender»
Dois às 10
Há 2h e 2min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri
Novelas
Ontem às 09:21
Vem aí em «A Protegida»: Hector faz maldade à própria mãe
Novelas
Ontem às 09:53
Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»
Novelas
Ontem às 09:50
Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui
Novelas
Ontem às 11:18
Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se
Novelas
Ontem às 11:23
Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio
Novelas
Ontem às 08:40