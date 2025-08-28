A Protegida: Será Carlota a chave para a reaproximação de JD e Mariana?

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) atende uma chamada de Mariana (Matilde Reymão) e fica preocupado. Ela pergunta-lhe se foi Mónica (Catarina Nifo) que a atacou no palacete e JD fica em silêncio a ponderar na resposta. Mariana insiste em saber e se foi por isso que ele lhe deixou de falar naquela altura. JD fica pensativo, mas lá lhe conta. Depois canta para a filha e emociona-se. JD confirma que foi por isso que se afastou de Mónica. Mariana pergunta se poderá ter sido ela a atacá-la das outras vezes, mas JD acha que não. Ele pergunta a Mariana se ainda acha que foi ele e Mariana diz que não com a cabeça, mas não lhe responde. JD canta para Carlota, a música que Mariana lhe cantava em criança. Mariana emociona-se.

