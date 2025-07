A Protegida: Sofia diz as verdades que Hector não quer ouvir

Há 23 min

Em «A Protegida», Hector (Christian Escuredo) chega chateado. Sofia (Catarina Rebelo) nota e Hector conta-lhe que Mariana (Matilde Reymão) foi raptada e não a conseguiu defender. Sofia fica preocupada e pergunta se ela está bem. Hector diz que sim, porque JD (Pedro Sousa) apareceu a salvou-a. Sofia pica Hector e afirma que JD dá a sua vida por Mariana. Hector entra no quarto e vê o painel com as pistas sobre o desaparecimento de Mariana. Ele diz que se estar disposto a morrer é o preço, que seja.