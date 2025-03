A Protegida: Sofia entra em pânico quando Manuel revela: «O Hector filmou-nos naquele dia do assalto»

Há 2h e 12min

Em «A Protegida», Manuel (Duarte Gomes) despede-se de Sofia (Catarina Rebelo) e conta-lhe que vai ficar uns dias fora, porque Mariana (Matilde Reymão) vai estar por ali. Manuel pede a Sofia para ir ter com ele, mas ela diz que não sabe se consegue. Manuel diz que é uma ordem e conta-lhe que Hector (Christian Escuredo) os filmou no dia do assalto e pode denunciá-los. Sofia fica em choque. Sofia está a trabalhar, quando Hector aparece e lhe diz que tem um trabalho para ela.