A Protegida: «Tens de escolher: ou és um bom pai ou um bom marido»

Há 3h e 13min

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) está pronta para ir para o turismo rural e Virgílio (Diogo Morgado) não percebe nada do que se está a passar. Jorge (Paulo Pires) pede a Benedita (Maria do Céu Guerra) para fazer alguma coisa, mas ela diz que Laura é responsável pelas suas decisões e vai embora magoada. Virgílio já sabe o motivo e acha que Jorge devia ir com Laura, mas Jorge diz que não pode ir por causa de Mónica (Catarina Nifo). Fica sem saber o que fazer.