A Protegida: Teresa fica perturbada como nunca a vimos

Há 32 min

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) conta a Laura (Alexandra Lencastre) o escândalo que aconteceu na fábrica com Virgílio e acha que pode prejudicar a imagem da empresa. Jorge tenta aproveitar o que aconteceu para afastar Virgílio, mas Teresa (Sandra Faleiro) diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra e Laura concorda. Jorge fica furioso. Teresa tenta recuperar do embate que teve com Jorge e apoia-se no balcão. Uma funcionária repara e pergunta-lhe se está tudo bem. Teresa diz que sim e sai como se nada fosse.