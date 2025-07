A Protegida: Teresa foi vítima de violência doméstica por parte do pai

Há 1h e 44min

Em «A Protegida», Teresa (Sandra Faleiro) conversa com Óscar (Joaquim Horta) sobre JD (Pedro Sousa) e como tem sido difícil viver uma vida inteira longe dele, mas quer ajudá-lo no que puder. Teresa diz que nunca vai perdoar o pai e relembra quando ele descobriu a gravidez. Teresa e Óscar ficam emocionados ao falarem nisso. Teresa promete proteger JD para sempre e fazer tudo para que ele fique com Mariana.

FLASHBACK: O Pai de Teresa bate-lhe e Óscar tenta defender a irmã. O Pai de Teresa quer saber quem é o pai da criança.