A Protegida: Toda a verdade sobre a morte de Carlos, o pai de Mariana

Há 1h e 33min

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) está a dormir, mas tem um sono agitado. Sonha com o momento em que houve uma explosão em sua casa e o seu pai morreu. Acorda aos gritos e Benedita (Maria do Céu Guerra) aparece para a acalmar. FLASHBACK Mariana sai para o jardim quando se dá uma explosão em sua casa. Laura (Alexandra Lencastre) e Benedita (Maria do Céu Guerra) vinham a chegar e ficam muito aflitas. Carlos sai a tossir, depois percebe que José Diogo (Pedro Sousa) ficou lá dentro e volta para o salvar. JD sai e dá-se outra explosão. Laura entra em desespero e culpa JD pela morte de Carlos (Miguel Damião). Mariana fica confusa. Jorge acorda lentamente e estremunhado, nunca sobressaltado. Soergue um pouco.