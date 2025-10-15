A Protegida: Virgílio entra em pânico e implora por ajuda enquanto Óscar é levado algemado

Há 1h e 6min

Em «A Protegida», os agentes revistam toda a gente e algemam Óscar (Joaquim Horta), depois de terem encontrado na sua posse, vários saquinhos com droga. Virgílio (Diogo Morgado) também está a ser revistado e está muito nervoso. Isabel também está nervosa e muito preocupada com o irmão. Clarice (Fernanda Serrano) filma tudo, satisfeita. Isabel diz que Óscar é inocente, mas os polícias não fazem caso. Óscar pede a Isabel para ligar ao advogado. Virgílio tem um ataque de pânico e começa a hiperventilar. Pede ajuda a Isabel, mas ela não liga e vai embora. Aruna chega e Virgílio pede-lhe para o levar dali.