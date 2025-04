A Protegida: Virgílio mostra o seu quadro a Aruna. Eis a sua reação

Há 53 min

Em «A Protegida», Sanjay (Mário Oliveira) está pronto para sair e Aruna (Noua Wong) quer acompanhá-lo à rua, mas quando vai para sair, trava. Há qualquer coisa que a impede de sair com descontração. Sanjay diz-lhe que não precisa de sair enquanto não se sentir confortável, mas ela quer forçar. Virgílio (Diogo Morgado) está a olhar para a casa de Aruna quando ela e Sanjay saem. Virgílio e Sanjay reconhecem-se da fábrica. Sanjay vai trabalhar e Virgílio fica a falar com Aruna. Ele pede-lhe para ir com ele a um sítio, mas Aruna fica com medo e ameaça chamar a polícia. Virgílio diz-lhe que não é preciso e mostra-lhe o quadro que tem andado a pintar, mesmo antes de a conhecer. Aruna fica atónita.