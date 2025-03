Há 3h e 16min

Em «A Protegida», FLASHBACK Virgílio (Diogo Morgado) está inanimado no chão. Virgílio sente-se injustiçado e chora. Mariana ouve-o e tenta consolá-lo. Virgílio disfarça e finge que está assim por causa de Mariana (Matilde Reymão). Ela abraça-o e diz-lhe que gosta muito dele. Quando fica só, Virgílio fica com os olhos raiados de raiva e diz que a odeia, pois ele é que merecia ficar com tudo o que é dela.