Há 2h e 17min

Em «Festa é Festa», Fátima (Marta Andrino) e Glória (Catarina Avelar) já se juntaram às outras e também querem entrar no camarim, mas Quina continua trancada lá dentro. Todas protestam com Quina. Só Florinda entende Quina e está preocupada com ela, achando que teve um ataque de pânico ou algo do género. Florinda pede a Quina para abrir a porta, para poderem conversar e ela assim o faz.