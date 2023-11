A reação da família de Mónica Silva aos novos desenvolvimentos do caso

Há 2h e 16min

Na Atualidade do Dois Às 10, ficamos a par de uma investigação TVI, que revela novos dados sobre o desaparecimento de Mónica Silva, que estava grávida de 7 meses quando foi vista pela última vez, há um mês atrás.

Temos acompanhado o caso de Mónica, que disse aos filhos de 12 e 14 anos que iria tomar um café, mas não voltou mais a casa. Bruno Caetano, repórter TVI, entrevistou em exclusivo um dos suspeitos do desaparecimento, confrontando-o sobre que tipo de relação mantinha ou não com Mónica, como a conheceu e como estava a reagir ao desenvolvimento do caso. “Só estive uma noite com ela e tomei precauções” garantiu o suspeito, que defende não ter nenhuma relação amorosa, mas afirmando que houve um envolvimento sexual com proteção. O suspeito nega assim ser pai do bebé. Veja a entrevista completa:

Fazemos o resumo de todo o caso: Mónica disse aos dois filhos que só ia sair de casa para beber café, mas já não voltou. Há a possibilidade de ter sido atirada para um poço, que causou suspeitas pelo cheiro a podre e a cadáve. Foram encontradas roupas de mulher neste local, mas pelo que se sabe, a PJ descartou a possibilidade de serem roupas de Mónica Silva. Saiba tudo:

Também entrevistamos a irmã gémea de Mónica, que se mostra cada vez mais preocupada, à medida que o tempo vai passando. Está convencida de que terá sido levada por alguém, pois não tinha carro: “Não entendo porque ela levou as ecografias”, disse na entrevista.