A reação de Gabriel ao saber de Rita e Filipa: «Permitam-me que eu esteja em choque!»

Há 1h e 34min

Em «Quero é Viver», Gabriel (Thiago Rodrigues) está em choque por perceber que Rita (Margarida Corceiro) tem uma relação com Filipa (Joana Brandão), com ela a admitir ao pai que foi por causa de Filipa que Frederico (Diogo Infante) a tentou violar por ter descoberto que estavam juntas. Gabriel diz a Rita que o que mais lhe faz impressão não é ela andar com uma mulher, mas sim ter novamente escolhido uma pessoa mais velha que ela. Rita diz ao pai que Filipa a tem feito crescer, estando a apostar naquela relação.