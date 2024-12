A reação de Marcelo à polémica atitude de Ruben e o futuro com Rita - Veja a conversa completa

Há 2h e 38min

No «Dois às 10», viveu até há pouco tempo em França, mas neste momento vive na Amadora. Considera-se uma pessoa extremamente bonita, temperamental e honesta, não deixando nada por dizer.Tem algumas manias, como não deixar que qualquer pessoa se deite na sua almofada.

Já temos connosco Marcelo o 14º expulso do «Secret Story», o ex-concorrente afirma que nunca se sentiu na sombra de Ruben e comenta atitude de Ruben na Gala da expulsão de Rita. Marcelo vê e reage à opinião do pai sobre o namoro com Rita e revela que vão almoçar todos juntos a seguir ao programa.

O ex-concorrente revela que não esperava ir tão longe e explica os motivos que o levaram a entrar na casa.