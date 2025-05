A reação de Mariana ao saber que há rumores de JD e Mónica terem dormido juntos

Há 3h e 41min

Em «A Protegida», JD (Pedro Sousa) conta a Mariana (Matilde Reymão) que Mónica (Catarina Nifo) já o ameaça há algum tempo e por isso é que cortou relações com ela. Mariana pergunta-lhe porque não falou com ela antes e JD diz que não a queria preocupar com mais aquele problema, mas garante que nunca dormiu com ela. Mariana acredita em JD, pois sabe o que sentem e já lidou com o lado perturbado de Mónica. JD emociona-se com o apoio de Mariana e abraça-a com força.