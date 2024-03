A reação de Simone ao ver Rui e Sal após o assalto

Há 1h e 0min

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) abraça aliviada Sal (Carolina Amaral), que acabou de chegar com Rui (Nuno Pardal), que troca um olhar terno com Simone sem Sal perceber. Sal pergunta a que horas chega o jornalista para falar com ela, esboçando ar enigmático. Vinca que quer falar a sós com ele. Soraia (Paula Neves) entra com Fernando. Sal diz-lhe para o acompanhar para a sala de jantar. Fernando mal fala, muito nervoso.