A realidade daqueles que passam o Natal longe das famílias em num lar

Há 26 min

No «Dois às 10», fomos ao lar de Oiã, Oliveira do Bairro, perceber como é vivido o Natal no lar. Falámos com três idosos, a Teresa, o José e a Rosa, que vão passar o Natal no lar e também com três funcionárias. Os idosos partilharam também um pouco das suas vidas connosco.