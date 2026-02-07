Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Momento Certo

A revelação que mudou tudo: Equipa do "Momento Certo" desvenda mistério de 4 décadas

Há 50 min
A revelação que mudou tudo: Equipa do "Momento Certo" desvenda mistério de 4 décadas - TVI

No «Momento certo», para Sérgio, o vazio sempre teve uma forma: um ponto de interrogação no lugar do pai na árvore genealógica da escola. Durante 41 anos, viveu entre a revolta e a rebeldia, confrontado com o silêncio de uma mãe que se recusava a contar a verdade. Mas quando viu o seu filho mais novo repetir o mesmo gesto e colocar a mesma dúvida no papel, Sérgio percebeu que não podia deixar o ciclo continuar.

Numa investigação emocionante, o programa "Momento Certo" confrontou a mãe e desvendou o segredo que ela guardou por décadas: a identidade do pai que terá fugido ao saber da gravidez. Agora, perante a negação do alegado progenitor e a revelação da verdade, Sérgio tenta finalmente preencher o espaço em branco que marcou a sua vida, dando um nome e um rosto à sua história.

Momento Certo

03:18

Rosa e Avelino: A história de um amor de infância interrompido pelo destino

Momento certo
Há 53 min
04:14

O "impossível" aconteceu: Afonso doou um rim à mulher após diagnóstico de incompatibilidade e salvou-lhe a vida

Momento certo
Há 1h e 46min
06:26

O momento emocionante de um abraço que demorou 3 anos para acontecer

Momento certo
4 fev, 18:46
07:20

O apelo de um pai que emocionou Portugal e trouxe a filha de volta! Pai e filha reencontram-se após 20 anos de distância

Momento certo
4 fev, 18:39
05:17

Aos 90 anos, Deolinda pensava que ia falar de costura, mas a surpresa foi outra!

Momento certo
4 fev, 18:38
Mais Momento Certo

Mais Vistos

Confirma-se? Noélia já fez teste de gravidez e o resultado não deixa margem para dúvidas

1ª Companhia
Ontem às 19:59
1

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Big Brother
2 jul 2024, 15:51
2

Afinal, Georgina Rodríguez não é a mãe afetuosa que diz ser para Cristianinho? Imagens revelam a verdade

V+ TVI
30 jul 2025, 11:17
3

«É um trabalho tão digno como trabalhar na Televisão»: novo emprego de ex-apresentadora dá que falar

V+ TVI
10 nov 2024, 17:22
4

Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?

1ª Companhia
19 jan, 12:54
5

Vítimas do mau tempo nunca pensaram ter estes famosos das novelas a reerguer as suas casas

V+ TVI
6 fev, 09:46
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Menos um recruta na base! Saiba quem abandonou a 1ª Companhia

1ª Companhia
Há 1h e 26min

Cláudio Ramos reage à saída de um dos rostos mais acarinhados da TVI: «Está frágil de saúde»

Dois às 10
6 fev, 14:54

O Comandante já fez a escolha: Medalha de Bravura e Resiliência foi entregue a estas recrutas

1ª Companhia
Há 1h e 14min

Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade

1ª Companhia
6 fev, 09:52

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Novelas
5 fev, 18:22

«Já fui traída várias vezes»: Atriz famosa confessa desilusão no amor e pede que não a deixem casar-se outra vez

V+ TVI
6 fev, 11:57

TVI PLAYER

"Não foi possível tirar as pessoas preventivamente. Foi inesperado": 26 moradores retirados das habitações após derrocada na Costa de Caparica

TVI Jornal
Ontem às 14:51

Esta foi a recruta expulsa da 1ª Companhia, com 6% dos votos

1ª Companhia
Há 1h e 29min

Amor à Prova - 6 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
6 fev, 22:42

Protegeu os filhos num armário e viu parte da casa ser destruída: a madrugada que Tânia não esquece

Jornal Nacional
6 fev, 21:55

A decisão foi quase unânime. Este é o novo recruta da semana

1ª Companhia
Há 1h e 4min

Imperdível! Marta Cardoso revela resultado do teste de gravidez de Noélia

1ª Companhia
Ontem às 19:39
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A revelação que mudou tudo: Equipa do "Momento Certo" desvenda mistério de 4 décadas

Momento certo
Há 50 min

Rosa e Avelino: A história de um amor de infância interrompido pelo destino

Momento certo
Há 53 min

A Protegida: Virgílio invade casa de Aruna e deixa aviso

A Protegida
Há 54 min

A Protegida- Clarice entre a espada e a parede: «Isso não vai correr bem… não quero»

A Protegida
Há 55 min

A Protegida- Gonçalo confronta Mónica: «Achas que o JD te vai dar a oportunidade que sempre desejaste?»

A Protegida
Há 56 min

O "impossível" aconteceu: Afonso doou um rim à mulher após diagnóstico de incompatibilidade e salvou-lhe a vida

Momento certo
Há 1h e 46min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante

Novelas
6 fev, 09:00

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

Novelas
6 fev, 09:41

Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»

Novelas
6 fev, 16:07

Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»

Novelas
5 fev, 17:05

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Novelas
5 fev, 18:22

Vem aí em «Amor à Prova»: Já há data para o casamento de Cris e Sara

Novelas
6 fev, 10:25