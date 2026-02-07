A revelação que mudou tudo: Equipa do "Momento Certo" desvenda mistério de 4 décadas

Há 50 min

No «Momento certo», para Sérgio, o vazio sempre teve uma forma: um ponto de interrogação no lugar do pai na árvore genealógica da escola. Durante 41 anos, viveu entre a revolta e a rebeldia, confrontado com o silêncio de uma mãe que se recusava a contar a verdade. Mas quando viu o seu filho mais novo repetir o mesmo gesto e colocar a mesma dúvida no papel, Sérgio percebeu que não podia deixar o ciclo continuar.

Numa investigação emocionante, o programa "Momento Certo" confrontou a mãe e desvendou o segredo que ela guardou por décadas: a identidade do pai que terá fugido ao saber da gravidez. Agora, perante a negação do alegado progenitor e a revelação da verdade, Sérgio tenta finalmente preencher o espaço em branco que marcou a sua vida, dando um nome e um rosto à sua história.