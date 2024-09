A saída controversa de Zé Lopes do Somos Portugal: «Foi o darem-me e depois tirarem-me...»

Há 57 min

No «Goucha», recebemos Zé Lopes, o apresentador e comentador. Zé Lopes é coordenador, repórter, comentador e apresentador e a prova de que nunca devemos desistir dos sonhos. O jovem que sempre sonhou ser apresentador de televisão, nasceu no Norte do país e teve uma infância marcada pela ausência do pai. Começou a trabalhar cedo e sempre em a lutar por aquilo em que acreditava. Entrou na TVI como estagiário e hoje é um dos rostos do canal que o viu crescer. Atualmente, é coordenador do programa “Em Família” comentador da “Casa dos segredos” e apresentador do programa “Bom dia Alegria”, no canal V+. Em fevereiro de 2022, Zé Lopes submeteu-se a uma cirurgia para perder peso, mudando radicalmente o seu estilo de vida e, no total, perdeu 60kg. Em estúdio, o nosso convidado fala-nos deste seu novo desafio profissional ao lado de Merche Romero, e confessa que nunca penso que o iriam convidar. No entanto, o apresentador revela que tem os pés bem assentes na terra, isto devido à instabilidade de uma carreira na televisão, e recorda a sua passagem pelo Somos Portugal: «A minha cabeça estava péssima nessa altura».