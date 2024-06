«A Sal vai roubar o Tiago da Cacau?»

Há 3h e 22min

Em «Cacau», Regina (Christine Fernnades) e Lola (Ana Bustorff) estão em choque por Baobá (Maria das Graças) ter visto Sal (Carolina Amaral) e Tiago (José Condessa) a casarem-se, com todas a concordarem que aquela não é uma ideia descabida depois da desilusão que Tiago sofreu com Cacau (Matilde Reymão). Regina fica a recriminar-se amargamente da ideia de ter planejado com Marco que ele se assumisse como pai de Marquinho.