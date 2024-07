«A sensação que eu tenho é como se eu gostasse das duas»

Há 1h e 30min

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) fica muito espantada por Tiago (José Condessa) já lhe ter contado que Sal (Carolina Amaral) recusou namorar com ele até que ele esclareça os seus sentimentos por Cacau (Matilde Reymão). Tiago lastima-se à mãe que sente que gosta efetivamente das duas, não sabendo que decisão tomar. Júlia assente que ele precisa mesmo de pensar no que pretende, dizendo que vai tentar perceber o estado de espírito delas no jantar de mais logo em casa de Justino.