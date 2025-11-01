TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
A Sentença - 1 de novembro de 2025
Hoje às 14:10
Com João Patrício.
Mais Vistos
Aqui trabalha-se 8 dias por mês e o salário é 855 euros
Dois às 10
Ontem às 15:00
1
Foi uma das musas portuguesas da década de 90 e casou com um famoso apresentador. Hoje vive longe dos holofotes
V+ TVI
Ontem às 17:35
2
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, continua a fazer suspirar
V+ TVI
30 out, 16:23
3
Sou casado e amo outra mulher: «Nunca colocámos em risco as nossas famílias»
V+ TVI
Hoje às 09:06
4
04:51
Marisa descai-se em frente a Leandro e deixa Pedro Jorge em pânico
Secret Story
Há 2h e 33min
5
Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa
Dois às 10
Ontem às 16:00
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas
Secret Story
Ontem às 16:09
Depois de, aos 13 anos, escapar aos abusos do pai, assume romance que ninguém previa
Dois às 10
Ontem às 16:00
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:27
Cláudio Ramos «encantado» com concorrente do Secret Story: e há um forte motivo
Secret Story
Ontem às 15:39
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso
Secret Story
30 out, 19:08
Mais apaixonado do que nunca, Nuno Eiró já não 'esconde' o namorado
V+ TVI
Ontem às 15:50
TVI PLAYER
Dylan, Bruna e Raquel fazem pouco de Pedro Jorge: «A Marisa? Está desesperado»
Secret Story
Há 1h e 20min
Escândalo: Fábio compara Liliana a ex-namorada e a reação da concorrente dá que falar
Secret Story
Há 2h e 6min
Secret Story 9 - Extra -1 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Foi atraída para a casa do ex-namorado e acabou violada por quatro rapazes em Viseu. Vídeo do momento foi divulgado nas redes sociais
Agora CNN
Ontem às 17:32
Marisa descai-se em frente a Leandro e deixa Pedro Jorge em pânico
Secret Story
Há 2h e 33min
Marisa fica em lágrimas com música especial: «Eu não posso ouvir esta...»
Secret Story
Há 2h e 11min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Filha pede desculpa à mãe por tê-la culpado pela morte do irmão: «Passaste o que nenhuma mãe devia passar»
Momento certo
Há 1h e 37min
Sandra viu a mãe ser agredida pelas amantes do progenitor: «A minha mãe comeu pão ratado pelos ratos»
Momento certo
Há 1h e 38min
«Momento Certo» encontrou o pai de Ana que esta não via há 50 anos: «Estou desejoso de a abraçar»
Momento certo
Há 1h e 38min
Programa da TVI encontra pai «desaparecido» há 50 anos: «Tens duas irmãs»
Momento certo
Há 1h e 39min
Pediu namorado em casamento com a ajuda de estrela da TVI. Veja o que aconteceu a seguir
Momento certo
Há 1h e 43min
Momento Certo - 1 de novembro de 2025
Momento certo
Há 3h e 27min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor já decidiu que vai para o Brasil. Eis a reação de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:27
Vem aí «A Protegida»: Laura encontra Benedita sem vida
Novelas
Ontem às 10:03
Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI
Novelas
30 out, 15:24
“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente
Novelas
30 out, 14:05
Vem aí em «Terra Forte»: Flor exige respostas a Maria de Fátima sobre o que aconteceu no cruzeiro
Novelas
Ontem às 08:58
«Ninguém Como Tu» está quase a estrear: a história que marcou a ficção nacional
Novelas
29 out, 16:17