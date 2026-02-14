TVI PLAYER
A Sentença - 14 de fevereiro de 2026
Hoje às 14:25
Com João Vasco Patrício.
Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si
1ª Companhia
20 jan, 16:32
1
O dia dos namorados mais especial. Este foi o presente que João Monteiro ofereceu a Cristina Ferreira
1ª Companhia
Hoje às 15:36
2
Reação de Noélia Pereira à morte de Maycon Douglas deixa todos arrepiados. O choque é total
1ª Companhia
Há 2h e 9min
3
Famoso ator morre aos 48 anos. A notícia foi confirmada pela mulher, nas redes sociais
V+ TVI
12 fev, 15:23
4
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 21:49
5
Vão casar! Ex-concorrente de realitys preparado para dar o nó. E o pedido foi assim
1ª Companhia
Hoje às 18:50
6
A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder
Dois às 10
Ontem às 14:33
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?
Novelas
Ontem às 10:02
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto
1ª Companhia
Ontem às 12:19
Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional
Dois às 10
12 fev, 15:48
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizam cena inesperada ao imitar Marisa e o Pedro Jorge: «Agora somos...»
1ª Companhia
Ontem às 11:24
O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»
Novelas
12 fev, 16:22
TVI PLAYER
De boca aberta e mãos na cabeça. A reação de Noélia à notícia da morte de Maycon Douglas
1ª Companhia
Há 2h e 17min
Maria Botelho Moniz cumpre promessa e faz treino de obstáculos com os recrutas
1ª Companhia
Há 1h e 27min
Amor à Prova: Furioso, Cris dá um raspanete a Amália
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Primeira Companhia - Diário - 14 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 16:45
Completamente em choque e de lágrimas nos olhos. Recrutas assistiram às notícias do último mês e não escondem a tristeza
1ª Companhia
Há 2h e 15min
Homem mata os dois filhos de 8 e 12 anos após descobrir traição da mulher
Dois às 10
Ontem às 12:38
Terra Forte- Sammy elogia António: «Eu admiro-te pelo que tu fizeste»
Terra Forte
Há 1 min
Terra Forte- Maria de Fátima está encurralada: «Isto é o passado a vir à tona»
Terra Forte
Há 3 min
Terra Forte: Glória, Sónia e Delfina tornam-se cúmplices de Marcus?
Terra Forte
Há 14 min
A Protegida: Mariana e JD cedem ao coração?
A Protegida
Há 19 min
A Protegida: Mariana não fica agradada com proposta de Hector para afastar JD
A Protegida
Há 20 min
A Protegida: Traficante ameaça a vida de Laura
A Protegida
Há 21 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?
Novelas
Ontem às 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque
Novelas
Ontem às 09:34
Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras
Novelas
12 fev, 15:11
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
9 fev, 16:21
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
10 fev, 14:49
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?
Novelas
Ontem às 10:02