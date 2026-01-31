TVI PLAYER
A Sentença - 31 de janeiro de 2026
Hoje às 14:25
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo
1ª Companhia
Ontem às 15:45
1
Cantora portuguesa morre aos 31 anos. Jéssica Tavares ganhou fama nas Docemania
V+ TVI
Ontem às 21:15
2
Mais sensual do que nunca. Marcia Soares posa em topless e Francisco Monteiro não resiste: «Se eu pedir muito...»
1ª Companhia
Hoje às 13:30
3
Carro de Maycon Douglas dá à costa e há uma foto que está a gerar indignação: «O travão de mão...»
1ª Companhia
Hoje às 10:15
4
O "Bigodinho Arrebitado" nem sempre teve este visual! Veja as fotos do Instrutor Andrade que provam a transformação
1ª Companhia
24 jan, 16:57
5
Quem é o namorado de André Cabral, o ex-cunhado de Maria Sampaio? Surpreenda-se
Novelas
25 jan, 08:34
6
«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas
Dois às 10
Ontem às 15:25
«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país
Novelas
Ontem às 14:17
Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro
Dois às 10
Ontem às 10:52
Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»
Dois às 10
Ontem às 10:28
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo
1ª Companhia
Ontem às 15:45
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
Ontem às 10:23
"Se perder, aceito humildemente o juízo das pessoas", diz Ventura
Notícias CNN
Ontem às 22:47
Amor à Prova - Desesperada, Sara passa a noite fora
Amor à Prova
Ontem às 21:35
Amor à Prova - Amor à Prova: Desesperada, Sara passa a noite fora - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 22:33
Terra Forte - Flor arrasa Maria de Fátima sem dó nem piedade
Terra Forte
Ontem às 23:00
1ª Companhia - Extra - 30 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:55
Amor à Prova: Cris e Sara têm discussão grave
Amor à Prova
29 jan, 21:35
1ª Companhia - Diário - 31 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Há 2h e 50min
A Sentença - 31 de janeiro de 2026
A Sentença
Hoje às 14:25
TVI Jornal - 31 de Janeiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:59
Ganha Já - 31 de janeiro de 2026
Ganha Já
Hoje às 12:20
Diário da Manhã - 31 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Vai ou Racha - 31 de janeiro de 2026
Vai ou Racha
Hoje às 02:20
Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy
Novelas
Ontem às 10:54
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?
Novelas
Ontem às 09:35
«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país
Novelas
Ontem às 14:17
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
28 jan, 15:26
Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»
Novelas
29 jan, 10:10
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
Ontem às 10:23