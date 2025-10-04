TVI PLAYER
A Sentença - «A Lata da Vizinha» e «Daqui Fala o Morto»
Hoje às 14:05
Com João Patrício.
Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro
Dois às 10
2 out, 16:30
1
Croissant à moda do Porto
1 out, 14:03
2
01:39
Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»
Secret Story
Hoje às 13:06
3
01:42
Enquanto uns limpam, Vera e Dylan têm momento ‘quente’ no sofá com beijos apaixonados
Secret Story
Hoje às 12:50
4
03:07
«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio
Secret Story
Há 3h e 22min
5
O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge e Lídia em imagens
Secret Story
Hoje às 12:10
6
Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu
Dois às 10
Ontem às 18:02
Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»
Secret Story
Ontem às 15:59
Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno
Novelas
Ontem às 15:32
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina
Secret Story
Ontem às 16:59
Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»
Secret Story
Ontem às 15:16
«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre
Novelas
Ontem às 13:01
Secret Story - Extra - 04 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
A Protegida - Após jantar afrodisíaco, é isto que acontece a Mariana e JD
A Protegida
Ontem às 23:30
Liliana decidida a acabar noivado? «Vou tentar pedir à voz para terminar…»
Secret Story
Há 1h e 20min
Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa
Secret Story
Há 48 min
Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»
Secret Story
Hoje às 13:06
Liliana também sente ciúmes? Sandro no meio do ‘enredo’ com Fábio
Secret Story
Há 1h e 15min
A maior surpresa de todas! André "engana" namorada e faz pedido de casamento inesperado
Momento certo
Há 11 min
“Momento Certo”: André pede namorada em casamento e recebe oferta de sonho de João Patrício
Há 14 min
O inesperado aconteceu! Sónia fica a conhecer dois irmãos... e há um terceiro que nenhum deles conhecia!
Momento certo
Há 18 min
Uma vida inteira sem saber quem era o pai. No programa da TVI, Sónia descobriu a verdade
Há 24 min
Sónia vive com o trauma de não saber quem é o pai: «Sentia-me inferior»
Momento certo
Há 32 min
A Sentença - «A Lata da Vizinha» e «Daqui Fala o Morto»
A Sentença
Hoje às 14:05
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary
Novelas
Ontem às 10:58
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
Ontem às 09:14
Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?
Novelas
2 out, 14:52
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
2 out, 16:54
«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol
Novelas
2 out, 16:27
Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada
Novelas
Ontem às 09:45