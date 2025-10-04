Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Sentença - «A Lata da Vizinha» e «Daqui Fala o Morto»

Hoje às 14:05
A Sentença - «A Lata da Vizinha» e «Daqui Fala o Morto»

Com João Patrício.

Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro

Dois às 10
2 out, 16:30
Croissant à moda do Porto

1 out, 14:03
Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»

Secret Story
Hoje às 13:06
Enquanto uns limpam, Vera e Dylan têm momento ‘quente’ no sofá com beijos apaixonados

Secret Story
Hoje às 12:50
«Este homem vai-me deixar maluca»: Liliana perde-se com provocações de Fábio

Secret Story
Há 3h e 22min
O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge e Lídia em imagens

Secret Story
Hoje às 12:10
Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Dois às 10
Ontem às 18:02

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Secret Story
Ontem às 15:59

Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno

Novelas
Ontem às 15:32

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Secret Story
Ontem às 16:59

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Secret Story
Ontem às 15:16

«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre

Novelas
Ontem às 13:01

Secret Story - Extra - 04 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

A Protegida - Após jantar afrodisíaco, é isto que acontece a Mariana e JD

A Protegida
Ontem às 23:30

Liliana decidida a acabar noivado? «Vou tentar pedir à voz para terminar…»

Secret Story
Há 1h e 20min

Pedro desaba em lágrimas durante surpresa de aniversário feita à esposa Marisa

Secret Story
Há 48 min

Fábio faz massagem a Liliana e atira: «Agora é que vai ser bom, acordar e adormecer à tua beira»

Secret Story
Hoje às 13:06

Liliana também sente ciúmes? Sandro no meio do ‘enredo’ com Fábio

Secret Story
Há 1h e 15min
A maior surpresa de todas! André "engana" namorada e faz pedido de casamento inesperado

Momento certo
Há 11 min

“Momento Certo”: André pede namorada em casamento e recebe oferta de sonho de João Patrício

Há 14 min

O inesperado aconteceu! Sónia fica a conhecer dois irmãos... e há um terceiro que nenhum deles conhecia!

Momento certo
Há 18 min

Uma vida inteira sem saber quem era o pai. No programa da TVI, Sónia descobriu a verdade

Há 24 min

Sónia vive com o trauma de não saber quem é o pai: «Sentia-me inferior»

Momento certo
Há 32 min

A Sentença - «A Lata da Vizinha» e «Daqui Fala o Morto»

A Sentença
Hoje às 14:05
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Novelas
Ontem às 10:58

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
Ontem às 09:14

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Novelas
2 out, 14:52

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
2 out, 16:54

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

Novelas
2 out, 16:27

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Novelas
Ontem às 09:45