A Sentença - "A última vontade" e "Turno de greve"
Ontem às 14:50
Com João Patrício.
Pedro Benevides casou há 23 anos – esta é a mulher que continua a ser o seu grande amor
V+ TVI
Ontem às 15:05
1
Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»
Secret Story
Ontem às 18:39
2
Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial
Big Brother
15 jun, 18:22
3
Casei com um milionário: “Aquilo que mais me fascinou nele não foi o dinheiro”
V+ TVI
Ontem às 10:09
4
Este é o truque para remover a gordura do exaustor sem esfregar. São menos de 5 minutos
V+ TVI
16 set, 12:56
5
Poucos conhecem o verdadeiro paraíso português. Esta praia promete areias brancas e piscinas flutuantes
V+ TVI
17 set, 10:47
6
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story
Secret Story
Ontem às 16:18
Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo
Dois às 10
Ontem às 15:38
Vem aí em «A Protegida»: Relação de Aruna e Gonçalo chega ao fim. E, há uma ameaça
Novelas
Há 49 min
Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo acusa Gustavo de cometer um crime grave
Novelas
Ontem às 10:25
Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral
Secret Story
Ontem às 15:47
Esta é a primeira fotografia do bebé de Vânia Sá. E está a derreter a Internet
Secret Story
Ontem às 19:33
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
Secret Story
Hoje às 00:23
Secret Story - Extra - 17 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:00
As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si
Secret Story
Hoje às 00:28
Dylan interrompe conversa de Marisa Susana e confronta-a: «Acha que eu lhe faltei à educação?»
Secret Story
Hoje às 02:43
Adriano Silva Martins não tem dúvidas: «A Liliana perdeu completamente o controlo da situação»
Secret Story
Hoje às 00:36
Secret Story - Extra - 18 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Aos 84 anos, José continua a trabalhar para complementar a reforma de pouco mais de 300 euros
Dois às 10
Há 7 min
Mariana - 19 de setembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story - Extra - 18 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Por Virgílio, Aruna mente à patroa
A Protegida
Ontem às 23:35
A Protegida: Mariana pede desculpa a JD e retira a queixa
A Protegida
Ontem às 23:30
A Protegida: Clarice deixa Benedita em choque
A Protegida
Ontem às 23:30
Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida
Novelas
Ontem às 08:52
Vem aí em «A Protegida»: JD recusa convite de Mariana e tem um bom motivo
Novelas
Ontem às 09:55
Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade
Novelas
Ontem às 12:36
Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido
Novelas
Ontem às 10:24
Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»
Novelas
Ontem às 09:36
Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa
Novelas
Ontem às 09:28