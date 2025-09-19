TVI PLAYER
A Sentença - "Acordo furado" e "Ligação perigosa"
Hoje às 14:40
Com João Patrício.
A minha mulher é 15 anos mais velha e por ela abdiquei do sonho da minha vida
V+ TVI
Ontem às 10:00
1
O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais
Secret Story
Hoje às 11:20
2
“Três semanas antes do casamento, o meu noivo cancelou tudo para ficar com a minha melhor amiga”
V+ TVI
Hoje às 10:31
3
Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos
Secret Story
Hoje às 10:34
4
Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?
Novelas
17 set, 08:33
5
Pedro Benevides casou há 23 anos – esta é a mulher que continua a ser o seu grande amor
V+ TVI
Ontem às 15:05
6
Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…
Secret Story
Hoje às 11:28
André percorreu 500 quilómetros para conhecer o pai. A verdade que encontrou mudou tudo
Dois às 10
Hoje às 14:19
Vem aí em «A Fazenda»: Como uma das donas da fazenda, Daniela faz imposições a Lukenia
Novelas
Hoje às 14:54
O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa
Novelas
Hoje às 15:41
Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C
Dois às 10
Hoje às 10:00
Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava
Secret Story
Hoje às 15:30
Secret Story - Extra - 18 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»
Dois às 10
Hoje às 11:16
As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si
Secret Story
Hoje às 00:28
A Protegida: Clarice deixa Benedita em choque
A Protegida
Ontem às 23:30
Mariana passa-se com Ana e faz duras acusações: «Isto é inferiorizar!»
Secret Story
Há 51 min
A Fazenda: Eduardo descobre quem tentou matar Mafalda?
A Fazenda
Ontem às 22:25
A Sentença - "Acordo furado" e "Ligação perigosa"
A Sentença
Hoje às 14:40
Semanário «Nascer do Sol» - Mário Ramires garante: «Muita informação de qualidade»
TVI Jornal
Hoje às 14:14
TVI Jornal - 19 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava
Dois às 10
Hoje às 11:56
André procurou o pai durante 10 anos, mas não encontrou o que esperava
Dois às 10
Hoje às 11:50
«Há limites que o jogo não deve ultrapassar!»: Estas são as várias opiniões sobre a polémica relação entre Liliana e Fábio no «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 11:46
Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior
Novelas
Hoje às 09:17
Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota
Novelas
Hoje às 08:41
Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»
Novelas
Hoje às 10:38
Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»
Novelas
Hoje às 09:52
O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia
Novelas
Hoje às 11:27
Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela
Novelas
Hoje às 10:27