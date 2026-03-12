TVI PLAYER
A Sentença - «Beleza, a quanto obrigas» e «Morada errada»
Ontem às 14:30
Com João Patrício.
Mais Vistos
Aos 99 anos, Ruy de Carvalho está de luto: «Até sempre»
Novelas
Ontem às 14:35
1
Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente
Novelas
22 fev 2025, 19:31
2
Foi casada com um homem, mas hoje é feliz ao lado de uma mulher: atriz que tem brilhado na TVI vive nova fase pessoal
V+ TVI
Ontem às 14:45
3
Raquel Tillo e Inês Marques Lucas estão noivas
V+ TVI
10 nov 2025, 00:00
4
Surpresa! Este é o primeiro salvo das nomeações e os concorrentes ficaram incrédulos
Secret Story
Ontem às 22:24
5
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento
Secret Story
11 mar, 22:22
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso
Secret Story
Ontem às 12:50
Diogo Valsassina quebra silêncio sobre relação com Ana Guiomar
V+ Fama
Ontem às 12:19
Depois de engravidar do marido falecido, Ângela Ferreira apresenta projeto: "Virou terapia"
Dois às 10
Ontem às 13:00
«Foram dias de pânico»: O relato inédito e assustador de Margarida e Gonçalo após regressarem do Dubai
Secret Story
Ontem às 15:51
Kelly Bailey mostra nova fase da maternidade e encanta seguidores
Novelas
Ontem às 16:30
«Estou de rastos»: Diogo Amaral revela momento difícil após dias de grande tensão
Novelas
Ontem às 15:30
TVI PLAYER
Sessão fotográfica com modelos nuas gera polémica na Madeira
TVI Jornal
Ontem às 14:51
Amor à Prova: Amália faz chantagem com Vítor e Simone
Amor à Prova
Ontem às 22:40
Secret Story - Extra - 13 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:20
Secret Story - Especial - 12 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:50
Terra Forte: Marcus conspira com Glória para matar Vivi?
Terra Forte
Ontem às 23:35
Este restaurante servia comida estragada e os trabalhadores ficavam em quartos improvisados
TVI Jornal
11 mar, 14:02
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Viral! Filipe Delgado põe Cláudio Ramos à prova com desafio de flexões
Dois às 10
Há 11 min
"O meu prémio está cá fora!": Filipe Delgado emociona-se ao revelar agenda cheia após «1ª Companhia»
Dois às 10
Há 20 min
Filipe Delgado confessa 'choque' com a nova realidade: «Eu não tinha noção que ia mudar tanto a minha vida!»
Dois às 10
Há 25 min
"Caiu uma saudade, uma tristeza": Cláudio Ramos emociona-se com despedida que ninguém esperava
Dois às 10
Há 42 min
Mariana - 13 de março de 2026
Mariana
Hoje às 03:10
Secret Story - Extra - 13 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:20
Mais
NOVELAS
Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis
Novelas
Ontem às 11:10
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu
Novelas
Ontem às 11:07
Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”
Novelas
11 mar, 16:33
Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil
Novelas
11 mar, 16:15
«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»
Novelas
11 mar, 15:48
Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente
Novelas
11 mar, 09:42