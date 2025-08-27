Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Sentença - "Casa, doce canil" e "A última da lista"

Ontem às 14:50
A Sentença - "Casa, doce canil" e "A última da lista" - TVI

Com João Patrício.

Mais Vistos

«É amor»: em dia de aniversário, Catarina Furtado recebe presente de pessoa especial

V+ TVI
Ontem às 18:16
1

Bruna Gomes e Bernardo Sousa mudaram de casa e agora têm vivenda dos sonhos: «Um novo lar...»

Big Brother
Ontem às 21:17
2

Bruna Gomes e Bernardo Sousa vivem férias de luxo! Fotos mostram romance e muita diversão

Big Brother
6 ago, 15:57
3

A comida deve arrefecer antes de ir para o frigorífico? Especialista esclarece

Dois às 10
Ontem às 15:00
4

Cristina Ferreira distinguida pela imprensa internacional como uma das mulheres mais poderosas do mundo dos negócios

V+ TVI
Ontem às 15:58
5

Luciana Abreu "traída" novamente: ex-melhor amiga apoia publicamente a sua irmã, Luiza Abreu

V+ TVI
Ontem às 17:48
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Conflito dentro e fora do Big Brother Verão: Mãe de Jéssica ataca Catarina Miranda sem dó, nem piedade

Big Brother
Há 1h e 49min

«É amor»: em dia de aniversário, Catarina Furtado recebe presente de pessoa especial

V+ TVI
Ontem às 18:16

É em Portugal: sem querer, encontrámos esta praia com um espelho de água límpida

Dois às 10
Ontem às 17:00

Vem aí «A Fazenda»: Gravidez em perigo... Júlia é presa por Ary e planeia viagem a Lisboa

Novelas
Hoje às 00:00

Cristina Ferreira distinguida pela imprensa internacional como uma das mulheres mais poderosas do mundo dos negócios

V+ TVI
Ontem às 15:58

O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos

Big Brother
Ontem às 22:14

TVI PLAYER

"O meu pai deu-me pontapés nas costelas até se fartar". Episódio de agressões na Madeira dá origem a movimento de vítimas

Jornal Nacional
Ontem às 22:33

Reviravolta inesperada! Afonso Leitão e Jéssica Vieira recebem desafio insólito que vai mudar tudo na casa

Big Brother
Ontem às 22:06

Catarina Miranda roída de ciúmes com aproximação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão no desafio secreto

Big Brother
Há 1h e 23min

Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio: O ex-casal vai estar ' inseparável' durante 24H

Big Brother
Há 1h e 27min

A Protegida - 27 de agosto - Gravação automática

A Protegida
Hoje às 00:28

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Hoje às 02:28
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Big Brother - Gravação automática

Big Brother
Hoje às 02:28

Festa é festa - 27 de agosto - Gravação automática

Festa é festa
Hoje às 02:20

A Protegida: Mariana testemunha o carinho de JD pela filha

A Protegida
Ontem às 23:35

A Protegida: Nuno tenta aproximação, mas Isabel quase o apanha em flagrante

A Protegida
Ontem às 23:30

A Protegida: Confissão de Mónica deixa Mariana em choque

A Protegida
Ontem às 23:25

A Protegida: JD descarrega raiva em treino intenso enquanto pensa na filha

A Protegida
Ontem às 23:20
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN