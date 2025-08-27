TVI PLAYER
A Sentença - "Casa, doce canil" e "A última da lista"
Ontem às 14:50
Com João Patrício.
«É amor»: em dia de aniversário, Catarina Furtado recebe presente de pessoa especial
V+ TVI
Ontem às 18:16
1
Bruna Gomes e Bernardo Sousa mudaram de casa e agora têm vivenda dos sonhos: «Um novo lar...»
Big Brother
Ontem às 21:17
2
Bruna Gomes e Bernardo Sousa vivem férias de luxo! Fotos mostram romance e muita diversão
Big Brother
6 ago, 15:57
3
A comida deve arrefecer antes de ir para o frigorífico? Especialista esclarece
Dois às 10
Ontem às 15:00
4
Cristina Ferreira distinguida pela imprensa internacional como uma das mulheres mais poderosas do mundo dos negócios
V+ TVI
Ontem às 15:58
5
Luciana Abreu "traída" novamente: ex-melhor amiga apoia publicamente a sua irmã, Luiza Abreu
V+ TVI
Ontem às 17:48
6
Conflito dentro e fora do Big Brother Verão: Mãe de Jéssica ataca Catarina Miranda sem dó, nem piedade
Big Brother
Há 1h e 49min
«É amor»: em dia de aniversário, Catarina Furtado recebe presente de pessoa especial
V+ TVI
Ontem às 18:16
É em Portugal: sem querer, encontrámos esta praia com um espelho de água límpida
Dois às 10
Ontem às 17:00
Vem aí «A Fazenda»: Gravidez em perigo... Júlia é presa por Ary e planeia viagem a Lisboa
Novelas
Hoje às 00:00
Cristina Ferreira distinguida pela imprensa internacional como uma das mulheres mais poderosas do mundo dos negócios
V+ TVI
Ontem às 15:58
O público quer juntar o ex-casal. Jéssica e Afonso vão voltar a ser inseparáveis... Ainda que contra a vontade de muitos
Big Brother
Ontem às 22:14
TVI PLAYER
"O meu pai deu-me pontapés nas costelas até se fartar". Episódio de agressões na Madeira dá origem a movimento de vítimas
Jornal Nacional
Ontem às 22:33
Reviravolta inesperada! Afonso Leitão e Jéssica Vieira recebem desafio insólito que vai mudar tudo na casa
Big Brother
Ontem às 22:06
Catarina Miranda roída de ciúmes com aproximação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão no desafio secreto
Big Brother
Há 1h e 23min
Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio: O ex-casal vai estar ' inseparável' durante 24H
Big Brother
Há 1h e 27min
A Protegida - 27 de agosto - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:28
Big Brother - Gravação automática
Big Brother
Hoje às 02:28
Big Brother - Gravação automática
Big Brother
Hoje às 02:28
Festa é festa - 27 de agosto - Gravação automática
Festa é festa
Hoje às 02:20
A Protegida: Mariana testemunha o carinho de JD pela filha
A Protegida
Ontem às 23:35
A Protegida: Nuno tenta aproximação, mas Isabel quase o apanha em flagrante
A Protegida
Ontem às 23:30
A Protegida: Confissão de Mónica deixa Mariana em choque
A Protegida
Ontem às 23:25
A Protegida: JD descarrega raiva em treino intenso enquanto pensa na filha
A Protegida
Ontem às 23:20
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10