A Sentença - «Casados de facto» e «Propriedade quase privada»
Ontem às 14:35
Com João Patrício.
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Secret Story
Ontem às 14:22
1
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI
Secret Story
21 fev, 20:20
2
A coragem de denunciar, aos 12 anos, o que se passava: filha mais velha de Eduardo Madeira está a dar que falar
V+ TVI
Ontem às 16:37
3
Joana e Eduardo Madeira casaram-se há 9 anos: veja as fotos mais românticas do casal!
7 set 2022, 00:00
4
Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira
Secret Story
23 fev, 22:46
5
A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro
Secret Story
1 mar, 23:51
6
Nem queria crer. Esta foi a reação de Ricky ao descobrir que Eva e Diogo são um casal
Secret Story
Ontem às 14:24
Esta bebé tem 3 meses e um diagnóstico que assusta os jovens pais: «Está internada há um mês»
Dois às 10
Ontem às 14:37
Vem aí em «Terra Forte»: Bomba! Já sabemos quem pode provar que Vivi está viva e encontra-la
Novelas
Ontem às 11:22
Fora do hospital, Nuno Markl mostra-se apaixonado ao lado da namorada: «Por ela, salto da cadeira de rodas»
Dois às 10
Ontem às 14:50
Ruy de Carvalho completou 99 anos e deixou um desejo que está a emocionar o País
Dois às 10
Ontem às 10:36
Amor à Prova: Cris está a arriscar demais?
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Secret Story - Extra - 3 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 01:05
Secret Story - Especial - 2 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:45
Secret Story - Gala - 1 de março de 2026
Secret Story
1 mar, 21:30
Amor à Prova: Chegam os resultados cruciais de Nico
Amor à Prova
28 fev, 23:05
Terra Forte: Sammy faz descoberta assustadora sobre a morte da mãe de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:05
Filipe Delgado muda visual de fã em direto
Dois às 10
Há 2 min
Filipe Delgado fez procedimento estético: “Fui ontem para vir aqui hoje com bom aspeto"
Dois às 10
Há 10 min
É inacreditável. Filipe Delgado conta situação inesperada no cabeleireiro: "Temos a porta trancada"
Dois às 10
Há 13 min
Cristina Ferreira destaca as oportunidades que têm aparecido para Filipe Delgado
Dois às 10
Há 15 min
Filipe Delgado é surpreendido em direto por rosto que conhece bem
Dois às 10
Há 29 min
Em direto, Cristina Ferreira faz promessa a Filipe Delgado. Cantor reage: "Estás a falar a sério?"
Dois às 10
Há 33 min
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se
Novelas
Ontem às 10:00
Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor
Novelas
Há 1h e 33min
Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»
Novelas
Ontem às 15:01
O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos
Novelas
Ontem às 15:35
Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico
Novelas
Ontem às 15:21
Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta
Novelas
Há 28 min