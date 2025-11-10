TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
A Sentença: «Cena de amor» e «Fundo comum»
Ontem às 14:45
Com João Patrício.
Mais Vistos
Hotel de luxo em Portugal coloca à venda mesas, colchões, poltronas e outro recheio a partir de 5€
Dois às 10
9 nov, 09:00
1
Mobília à venda do Hotel Onyria Quinta da Marinha
5 nov, 12:47
2
De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»
Novelas
Ontem às 12:26
3
«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações
Novelas
21 jul, 15:18
4
01:21
As primeiras imagens de Fábio e Ana no quarto secreto
Secret Story
Ontem às 23:00
5
Mickael Carreira teve de ser socorrido no hospital a meio da noite e Laura Figueiredo explica o que aconteceu
V+ TVI
Ontem às 15:04
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Mickael Carreira teve de ser socorrido no hospital a meio da noite e Laura Figueiredo explica o que aconteceu
V+ TVI
Ontem às 15:04
Depois de mostrar apoio a concorrente do «Secret Story», Bruno Savate vai ser entrevistado por Cristina Ferreira
Dois às 10
Ontem às 16:04
Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação
Secret Story
Ontem às 12:53
De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»
Novelas
Ontem às 12:26
Marisa para Pedro: «Quando eles descobrirem o nosso segredo o que vão achar de nós?»
Secret Story
Ontem às 16:26
TVI PLAYER
Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»
Dois às 10
Há 1h e 29min
Cristina Ferreira responde a Bruno Savate: «Eu sou a apresentadora»
Dois às 10
Há 1h e 4min
Secret Story 9 - Extra - 10 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Fábio confessa que fez «cafuné» com Ana no quarto secreto e deixa Liliana em choque
Secret Story
Há 1h e 40min
Marisa Susana surpreende todos: «Fui para o jacuzzi com o Bruno (…) super besties»
Secret Story
Há 1h e 35min
Cristina Ferreira e Bruno Savate: a conversa de que todos falam - Veja na íntegra
Dois às 10
Há 53 min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Cristina Ferreira confronta André Ventura: «Vai pôr o país na ordem como?»
Dois às 10
Há 17 min
André Ventura: «Há homem e há mulher. O resto são aberrações»
Dois às 10
Há 22 min
Cristina Ferreira para André Ventura: «Está a falar mais de quem vem do que de quem nasceu aqui»
Dois às 10
Há 26 min
Cristina Ferreira para André Ventura: «Já está na política há quantos anos? Ainda não conseguiu fazer nada porquê?»
Dois às 10
Há 29 min
Cristina Ferreira para André Ventura: «Não basta só apontar o dedo. Tem de começar a dizer o que vai fazer para mudar as coisas»
Dois às 10
Há 40 min
Cristina Ferreira questiona André Ventura sobre a sua candidatura à presidência: «Está aqui para tapar um buraco?»
Dois às 10
Há 49 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão
Novelas
9 nov, 09:08
Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher
Novelas
9 nov, 14:13
Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”
Novelas
8 nov, 08:30
Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»
Novelas
Ontem às 13:06
Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante
Novelas
Ontem às 13:29
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?
Novelas
Ontem às 09:29