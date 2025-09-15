TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
A Sentença - "Chamadas anónimas" e "Acesso vedado"
Ontem às 14:40
Com João Patrício.
Mais Vistos
Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: “não é bonito, não é elegante”
V+ TVI
Ontem às 17:07
1
Apaixonei-me por um homem 17 anos mais novo — e sou feliz como nunca
V+ TVI
Ontem às 16:39
2
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»
Secret Story
Ontem às 18:39
3
Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025
Big Brother
30 jun, 01:14
4
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9
Secret Story
14 set, 23:10
5
Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português
Dois às 10
Ontem às 10:07
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho»
Secret Story
Há 1h e 13min
Não faltaram famosos, mas esta terá sido a presença mais surpreendente no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro
Dois às 10
Há 2h e 3min
Este concorrente do Secret Story já conheceu e privou com Ronaldinho Gaúcho
Secret Story
Há 1h e 52min
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Há 1h e 26min
Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País
Secret Story
Há 1h e 29min
Nova fotografia de Jessica Athayde está a dar muito que falar: «Normalmente acordo parecida»
Novelas
Ontem às 16:01
TVI PLAYER
Miranda desmarca-se de Afonso?: «Ele vai fazer a vida dele e eu a minha»
Big Brother
13 set, 19:12
Dois às 10 - Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão e celebra vitória no «Big Brother Verão»
Dois às 10
Ontem às 09:50
A mensagem comovente de Cristina Ferreira para Fábio Daniel: «Não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói»
Secret Story
Ontem às 22:13
Secret Story - Gala de estreia - 14 de setembro de 2025
Secret Story
14 set, 21:30
Após desistir, Fábio Daniel deixa uma última mensagem a todos os concorrentes e inclui um tutorial
Secret Story
Ontem às 22:39
Desacordo depois das nomeações? Veja a conversa entre Fábio e Bruno Miguel
Secret Story
Há 1h e 26min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
«Era o meu ídolo e depois...»: Foi assim que Luís Filipe Vieira se desiludiu com Rui Costa
Dois às 10
Há 10 min
Luís Filipe Vieira recorda chegada à presidência: «O Benfica não existia»
Dois às 10
Há 18 min
Sem bigode e mais magro. Assim é a nova vida de Luís Filipe Vieira, candidato à presidência do Benfica
Dois às 10
Há 21 min
Jéssica Antunes recorda o dia do casamento com Rui Figueiredo: «Um milagre»
Dois às 10
Há 33 min
Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo
Dois às 10
Há 56 min
Zuri opõe-se a Lukenia: «Eu vou não casar pela igreja»
A Fazenda
Ontem às 23:56
Mais
NOVELAS
Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece
Novelas
14 set, 08:57
Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam
Novelas
12 set, 08:42
Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos
Novelas
13 set, 18:21
Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»
Novelas
Ontem às 14:59
Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»
Novelas
Ontem às 13:09
Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva
Novelas
Ontem às 08:50