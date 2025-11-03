TVI PLAYER
A Sentença: «Colecionador de troféus» e «Raízes cortadas»
3 nov, 14:35
Com João Patrício.
Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»
Dois às 10
Ontem às 16:34
1
Atores da TVI estão de luto: «É com grande tristeza que te vemos partir, amigo»
V+ TVI
Ontem às 15:54
2
«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar
Novelas
8 set, 15:30
3
Família real de luto. Queda fatal deixa ingleses em choque
V+ TVI
Há 1h e 36min
4
Foi minha aluna no 12.º ano… e hoje é a mulher da minha vida: «Não há culpa, nem hesitação»
V+ TVI
Ontem às 10:46
5
Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final
Secret Story
Ontem às 15:39
6
O inesperado acontece: Joana Diniz liga em direto e conta tudo sobre a relação com João Ricardo
Secret Story
Ontem às 17:25
Noite de tempestade causa estragos na casa de famoso apresentador: «Acordei com um estrondo brutal na casa de banho»
Dois às 10
Há 2h e 29min
Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante
Dois às 10
Ontem às 15:19
Família real de luto. Queda fatal deixa ingleses em choque
V+ TVI
Há 1h e 36min
Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»
Novelas
Há 1h e 55min
«Ela não quis saber...»: foi assim que Georgina Rodríguez reagiu ao pedido de casamento de Cristiano Ronaldo
Dois às 10
Ontem às 16:50
Secret Story 9 - Extra - 4 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Secret Story 9 - Especial - 4 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:35
A Protegida: Jorge revela a JD quem é o seu pai biológico
A Protegida
Ontem às 23:10
Marisa abre o coração a Pedro: «Eu prefiro que descubram o segredo»
Secret Story
Há 50 min
Comentário explosivo sobre Rui Borges: «É uma pessoa que não tem nível intelectual para ser treinador de um grande clube!»
V+ Futebol
Ontem às 10:19
Marisa e Pedro acertam estratégia sobre o segredo: «Foi tudo para disfarçar»
Secret Story
Há 1h e 13min
Do zero ao império! O segredo de um homem que se tornou uma inspiração
Dois às 10
Há 27 min
Um azar nunca vem só: acabou o noivado, perdeu casa em construção e o noivo volta para a ex!
Dois às 10
Há 1h e 12min
Saiba o que ditam as cartas para a vida sentimental de Cláudio Ramos - A reação do apresentador é imperdível!
Dois às 10
Há 1h e 27min
Lídia faz previsão nas cartas para a final do Secret Story: «Vai ser surpreendente»
Dois às 10
Há 1h e 30min
Lídia lê as cartas para a relação de Liliana e Fábio. E faz uma previsão polémica
Dois às 10
Há 1h e 31min
Lídia revela que ex-namorado de Inês está insatisfeito com a concorrente do «Secret Story»
Dois às 10
Há 1h e 38min
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o pacto de Sammy e Manuel que quase ninguém sabe
Novelas
Há 2h e 12min
Vem aí em «A Protegida»: Isabel é apanhada por Francisco a fazer o que não deve
Novelas
Há 1h e 42min
Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»
Novelas
Há 1h e 55min
Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta
Novelas
Ontem às 14:18
«Estamos muito orgulhosos de ti»: Cifrão declara-se à mulher da sua vida
Novelas
Ontem às 16:58
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos
Novelas
Ontem às 11:13