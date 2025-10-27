TVI PLAYER
A Sentença - «Conflito de prioridades» e «Não há lar para o vírus»
Ontem às 14:50
Com João Patrício.
Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»
V+ TVI
Ontem às 11:20
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
22 out, 12:40
«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre
Dois às 10
Há 1h e 18min
Depois de matar a mãe, filho da vereadora de Vagos cometeu outro ato macabro ligado à família
Dois às 10
Há 2h e 40min
Bernardina Brito
Dois às 10
Há 1h e 23min
Fui casada 24 anos e divorciei-me por causa de uma fatia de bolo: «Um gesto trivial revelou a verdade de uma vida inteira»
V+ TVI
Ontem às 11:16
EM DESTAQUE
Esta é a "regra" que Cristina Ferreira segue à risca: e que a leva ao sucesso
Secret Story
Ontem às 21:23
Festa da filha de Maria Sampaio marcada por uma presença especial
Novelas
Ontem às 16:21
Jovem de Almada continua desaparecida. Famoso que Noori segue faz apelo: «Se estiveres a ver, só te peço uma coisa»
Dois às 10
Há 3h e 10min
Rúben Boa Nova de cabelo comprido? Ex-concorrente surge como nunca o viu
Secret Story
Ontem às 16:42
Rui revela que há uma concorrente da casa que se interessou por si. Saiba quem
Secret Story
Ontem às 16:48
Um anos após a morte de Marco Paulo, Marquinho quebra o silêncio e fala pela primeira vez do papel do cantor na sua vida
V+ TVI
Ontem às 18:09
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 28 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
Secret Story
Há 2h e 16min
A Protegida: Laura revolta-se com Jorge e impõe-lhe limites
A Protegida
Ontem às 23:20
Após Dylan expor sentimento por Inês, esta decide: «É melhor afastar-me»
Secret Story
Há 1h e 34min
Secret Story 9 - Especial - 27 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 19:10
Terra Forte: António expulsa Sammy, após encontrá-lo no quarto com Flor
Terra Forte
Ontem às 22:10
A ACONTECER
Cristina Ferreira alerta para perigo que jovem de 15 anos enfrenta devido a ameaças do ex-namorado preso: «Se fosse mãe, eu não estaria descansada»
Dois às 10
Há 18 min
Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Abriu a porta para a morte»
Dois às 10
Há 19 min
Impressionada, Cristina Ferreira reage a testemunho de jovem de 15 anos ameaçada pelo ex-namorado de 31: «É muito corajoso da vossa parte»
Dois às 10
Há 36 min
Mãe de jovem de 15 anos agredida pelo ex-namorado de 31 afirma: «Sei que ainda não me contou tudo»
Dois às 10
Há 38 min
Aos 15 anos, Eva conheceu o ex-namorado que dizia ter 19. Depois de ameaçada, ficou em choque ao descobrir a verdadeira idade
Dois às 10
Há 39 min
Eva recorda violência no namoro aos 15 anos: «Decidiu pegar em mim e me atirar contra a montra de uma loja»
Dois às 10
Há 41 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar
Novelas
Há 1h e 45min
Vem aí em «A Protegida»: JD recebe uma notícia chocante e fica à beira do desmaio
Novelas
Há 2h e 15min
Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora?
Novelas
Há 2h e 6min
Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»
Novelas
Ontem às 15:35
Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai
Novelas
Ontem às 14:34
Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?
Novelas
Há 2h e 38min