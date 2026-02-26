Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Sentença - «Conflito sucessório»

Há 2h e 18min
A Sentença - «Conflito sucessório» - TVI

Com João Patrício.

Mais Vistos

05:57

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

Dois às 10
Hoje às 11:41
1

Na Primeira Companhia de coração partido? Esta recruta terminou recentemente o namoro com famoso ator da TVI

1ª Companhia
1 jan, 23:49
2

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Secret Story
Ontem às 11:38
3

Fora da «1.ª Companhia», Joana D'Arc mostra-se magoada com atitude de ex-recruta: «Não admito. Tenho uma filha para criar»

Dois às 10
Hoje às 12:10
4

Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado

V+ TVI
24 fev, 16:58
5

Joana d'Arc

Dois às 10
12 jan, 09:08
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Segredo revelado: Ricardo João "entrega" o próprio segredo de bandeja e acaba com uma sanção

Secret Story
Ontem às 22:02

Fora da 1.ª Companhia, Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta: «Vai ficar melindrada comigo, mas isto é a realidade»

Dois às 10
Ontem às 15:23

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus faz uma proposta cruel a Vivi

Novelas
Hoje às 09:31

Isto é o que aconteceu a Lourenço Ódin depois do "Secret Story"

Dois às 10
Ontem às 15:00

Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado

V+ TVI
24 fev, 16:58

Inês Castel-Branco faz revelação surpreendente sobre estreia de «A Madrasta». E, há algo que difere das outras novelas

Novelas
Ontem às 16:23

TVI PLAYER

Amor à Prova: Cris pede explicações a Bruno

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Primeiro beijo do Secret Story 10? O clima aqueceu na festa entre Sara e Norberto

Secret Story
Hoje às 11:34

Secret Story - Extra - 26 de fevereiro de 2026

Secret Story
Hoje às 00:10

Nova pista agita a casa e deixa concorrentes em alvoroço. E as teorias são de rir

Secret Story
Há 1h e 11min

«Acabámos por ser à distância, morava a 45 minutos»: Tiago surpreende Eva com revelação sobre a ex

Secret Story
Há 1h e 11min

Terra Forte: Vivi é salva pelo filho?

Terra Forte
Ontem às 23:15
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Sentença - «Conflito sucessório»

A Sentença
Há 2h e 18min

TVI - Em cima da hora - 26 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 48min

TVI Jornal - 26 de Fevereiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 50min

Ana Abrunhosa afirma: "O senhor ministro pode ter chegado a horas, mas chegou com umas semanas de atraso"

Dois às 10
Hoje às 11:43

Ana Abrunhosa: quem é a mulher para lá do cargo de Presidente da Câmara Municipal de Coimbra?

Dois às 10
Hoje às 11:42

"Eu não admito": Joana D'Arc, depois de deixar a "1.ª Companhia", revela que não perdoa ex-recruta

Dois às 10
Hoje às 11:41
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Doença de Afonso não tem cura

Novelas
Hoje às 10:02

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus faz uma proposta cruel a Vivi

Novelas
Hoje às 09:31

Matilde Reymão surge irreconhecível e fica em choque com a própria transformação

Novelas
Ontem às 15:53

O regresso que todos esperavam: ator famoso volta à TVI 20 anos depois

Novelas
Ontem às 14:30

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Novelas
Ontem às 15:50

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara desmascara Alice e ameaça contar tudo

Novelas
Hoje às 09:00