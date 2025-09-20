TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
A Sentença - "Contrato de Memórias" e "Tradição e Consciência"
Hoje às 14:30
Com João Patrício.
Mais Vistos
As fotos não enganam: Mafalda Castro encontra uma 'irmã gémea' na Internet
Big Brother
12 set, 19:23
1
Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou
Secret Story
Ontem às 11:18
2
Aos 84 anos, José continua a trabalhar porque recebe apenas 300 euros de reforma: «Tenho de ganhar algum»
Dois às 10
Ontem às 11:18
3
José continua a trabalhar aos 84 anos
Dois às 10
Ontem às 11:08
4
“Três semanas antes do casamento, o meu noivo cancelou tudo para ficar com a minha melhor amiga”
V+ TVI
Ontem às 10:31
5
As imagens que não viu na TV. Catarina Miranda e Afonso Leitão muito cúmplices nos bastidores da TVI
Secret Story
16 set, 11:52
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…
Secret Story
Ontem às 11:28
André percorreu 500 quilómetros para conhecer o pai. A verdade que encontrou mudou tudo
Dois às 10
Ontem às 14:19
Vem aí em «A Fazenda»: Como uma das donas da fazenda, Daniela faz imposições a Lukenia
Novelas
Ontem às 14:54
O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa
Novelas
Ontem às 15:41
Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C
Dois às 10
Ontem às 10:00
Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava
Secret Story
Ontem às 15:30
TVI PLAYER
As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si
Secret Story
Ontem às 00:28
Secret Story - Extra - 19 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Jorge faz uma exigência a Laura
A Protegida
Ontem às 23:30
Secret Story - Última Hora - 20 de setembro de 2025
Secret Story
Há 2h e 22min
A Fazenda: É o dia do casamento de Talu e Zuri
A Fazenda
Ontem às 22:25
Secret Story - Especial - 19 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:45
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Secret Story - Última Hora - 20 de setembro de 2025
Secret Story
Há 2h e 22min
Ganha Já - 20 de setembro de 2025
Ganha Já
Há 3h e 7min
A Sentença - "Contrato de Memórias" e "Tradição e Consciência"
A Sentença
Hoje às 14:30
TVI Jornal - 20 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Ganha Já - 20 de setembro de 2025
Ganha Já
Hoje às 12:15
Em Família - 20 de setembro de 2025
Em Família
Hoje às 09:15
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior
Novelas
Ontem às 09:17
Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota
Novelas
Ontem às 08:41
Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»
Novelas
Ontem às 10:38
Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»
Novelas
Ontem às 09:52
O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia
Novelas
Ontem às 11:27
Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela
Novelas
Ontem às 10:27