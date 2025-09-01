Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Sentença - "De todos e de ninguém" e "O preço da herança"

Ontem às 14:45
A Sentença - "De todos e de ninguém" e "O preço da herança" - TVI

Com João Patrício.

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

Big Brother
21 jul, 11:48
1
03:27

«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

Big Brother
Ontem às 22:02
2

Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»

Dois às 10
Ontem às 12:22
3
04:10

Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana

Big Brother
Ontem às 22:47
4

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Novelas
Ontem às 13:23
5

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

Novelas
26 ago, 14:18
6
O ritual de Bruna Gomes que ninguém sabia (e não é com canela)

Big Brother
Ontem às 19:59

«Eu há 20 anos»: Cristina Ferreira surpreende ao mostrar fotos inéditas

Dois às 10
Há 1h e 33min

Há interesse por Viriato Quintela? Ana Duarte põe tudo em pratos limpos: «Havia ali coisas...»

Big Brother
Ontem às 17:52

«Estamos juntas outra vez»: Cristina Ferreira surpreende com novidade

Dois às 10
Há 1h e 30min

Joana Marques é milionária. Saiba tudo sobre a fortuna 'escondida' da humorista

V+ TVI
Ontem às 15:21

Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda

Big Brother
Há 1h e 48min

A Protegida: Acidente grave deixa Teresa em perigo de vida

A Protegida
Ontem às 23:30

Cristina Ferreira sobre Catarina Miranda: «Eu achava que ela estava apaixonada pelo Afonso, mas...»

Dois às 10
Ontem às 10:57

Big Brother - Extra - 1 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:15
Caranguejo, Leão e Virgem em destaque: veja o horóscopo para setembro

Dois às 10
Há 21 min

Carneiro, Touro e Gémeos: o que reserva setembro para o seu signo?

Dois às 10
Há 22 min

Há 20 anos, Cristina Ferreira era assim. Veja as imagens que a apresentadora partilhou

Dois às 10
Há 1h e 35min

Episódio 10 - Decisões difíceis

Morangos com Açúcar 2023-2025
Hoje às 02:00

Big Brother - Extra - 1 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:15

Vicky monta armadilha contra Lucy... Será que vai resultar?

Morangos com Açúcar 2023-2025
Ontem às 23:59
Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

Novelas
Ontem às 10:39

Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina

Novelas
Ontem às 11:05

Descobrimos a companhia de Ana Guiomar em férias paradisíacas

Novelas
Ontem às 10:57

Atriz da TVI vive situação caricata e recebe centenas de mensagens: «Confesso que como lesada...»

Novelas
Ontem às 10:24

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
28 ago, 11:13

