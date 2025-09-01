TVI PLAYER
A Sentença - "De todos e de ninguém" e "O preço da herança"
Ontem às 14:45
Com João Patrício.
Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum
Big Brother
21 jul, 11:48
1
03:27
«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada
Big Brother
Ontem às 22:02
2
Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»
Dois às 10
Ontem às 12:22
3
04:10
Reviravolta: Maria Botelho Moniz revela quem são os nomeados da semana
Big Brother
Ontem às 22:47
4
Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos
Novelas
Ontem às 13:23
5
Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea
Novelas
26 ago, 14:18
6
O ritual de Bruna Gomes que ninguém sabia (e não é com canela)
Big Brother
Ontem às 19:59
«Eu há 20 anos»: Cristina Ferreira surpreende ao mostrar fotos inéditas
Dois às 10
Há 1h e 33min
Há interesse por Viriato Quintela? Ana Duarte põe tudo em pratos limpos: «Havia ali coisas...»
Big Brother
Ontem às 17:52
«Estamos juntas outra vez»: Cristina Ferreira surpreende com novidade
Dois às 10
Há 1h e 30min
Joana Marques é milionária. Saiba tudo sobre a fortuna 'escondida' da humorista
V+ TVI
Ontem às 15:21
Imperdível! Junto a Jéssica Vieira, Afonso Leitão critica Catarina Miranda
Big Brother
Há 1h e 48min
A Protegida: Acidente grave deixa Teresa em perigo de vida
A Protegida
Ontem às 23:30
Cristina Ferreira sobre Catarina Miranda: «Eu achava que ela estava apaixonada pelo Afonso, mas...»
Dois às 10
Ontem às 10:57
Big Brother - Extra - 1 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:15
Caranguejo, Leão e Virgem em destaque: veja o horóscopo para setembro
Dois às 10
Há 21 min
Carneiro, Touro e Gémeos: o que reserva setembro para o seu signo?
Dois às 10
Há 22 min
Há 20 anos, Cristina Ferreira era assim. Veja as imagens que a apresentadora partilhou
Dois às 10
Há 1h e 35min
Episódio 10 - Decisões difíceis
Morangos com Açúcar 2023-2025
Hoje às 02:00
Big Brother - Extra - 1 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:15
Vicky monta armadilha contra Lucy... Será que vai resultar?
Morangos com Açúcar 2023-2025
Ontem às 23:59
Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?
Novelas
Ontem às 10:39
Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina
Novelas
Ontem às 11:05
Descobrimos a companhia de Ana Guiomar em férias paradisíacas
Novelas
Ontem às 10:57
Atriz da TVI vive situação caricata e recebe centenas de mensagens: «Confesso que como lesada...»
Novelas
Ontem às 10:24
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Novelas
28 ago, 11:13
