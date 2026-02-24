TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
Primeira Companhia
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
A Sentença - «Desconforto eleitoral» e «Venda relâmpago»
Ontem às 14:35
Com João Patrício.
Mais Vistos
Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado
V+ TVI
Ontem às 16:58
1
Luís Garcia
Dois às 10
17 fev, 14:56
2
Expulsão surpreende no Secret Story 10: decisão ficou marcada por percentagens renhidas
Secret Story
Ontem às 22:31
3
Filipe Delgado
Dois às 10
21 jan, 14:44
4
Cristina Ferreira reage a separação de famoso casal português: «Nada fazia prever isto»
Dois às 10
18 fev, 10:32
5
Marco Costa e Carolina Pinto
Dois às 10
16 fev, 09:44
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Ao pé de Cristina Ferreira, Leandro expõe Marisa e Pedro Jorge: «Até hoje, estou à espera»
Dois às 10
Há 55 min
Mais de 1,4 milhões de views em menos de 24 horas: este é o momento mais viral do Secret Story 10
Secret Story
Há 1h e 46min
Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey
Novelas
Há 1h e 30min
Caio, primeiro expulso do «Secret Story», revela o seu segredo: «Dá-me muito orgulho»
Dois às 10
Há 1h e 50min
A frase de Cristina Ferreira que Filipe Delgado nunca mais esqueceu: «Marca-me para a vida»
Dois às 10
Ontem às 15:36
«Tela em branco»: Carolina Pinto faz partilha de peso depois da separação com Marco Costa e mostra a primeira fotografia da casa nova
Secret Story
Ontem às 21:22
TVI PLAYER
Amor à Prova: David deixa Amália 'encurralada'
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Secret Story - Extra - 25 de fevereiro de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Secret Story - Especial - 24 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 21:35
Dois às 10 - Primeira entrevista de Filipe Delgado após terceiro lugar de «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Leandro esclarece polémica com Marisa e Pedro: “Fiz duas chamadas para o Pedro”
Dois às 10
Há 1h e 19min
Terra Forte: Vivi é raptada e corre risco de vida
Terra Forte
Ontem às 23:20
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Ema tem 26 anos e foi operada três vezes à coluna
Dois às 10
Há 16 min
Pai de figura da TVI morreu de forma súbita
Dois às 10
Há 1h e 1min
Foi com esta publicidade que Caio foi premiado no Festival Internacional de Cannes
Dois às 10
Há 1h e 3min
Em direto, Cristina Ferreira assusta-se com forte trovoada
Dois às 10
Há 1h e 3min
Caio confessa por quem se poderia apaixonar no “Secret Story 10”
Dois às 10
Há 1h e 7min
“Isto é inédito”: Cristina Ferreira mostra imagens nunca antes vistas dos castings do “Secret Story 10”
Dois às 10
Há 1h e 14min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima
Novelas
Há 2h e 40min
Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito
Novelas
Há 2h e 4min
Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey
Novelas
Há 1h e 30min
“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras
Novelas
Ontem às 15:38
Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante
Novelas
Ontem às 15:54
Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade
Novelas
Há 1h e 36min